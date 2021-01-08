Строительство школы началось в приморском селе Глубинное

Более 100 свай установили под фундамент будущей школы в селе Глубинное Красноармейского района. Строительство идет в рамках графика.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства, на строительной площадке трудятся 25 человек.

Установлено 116 из 145 винтовых свай под фундамент. Переданы в экспертизу на проверку три раздела проектной документации.

Как уточнили в правительстве региона, новое образовательное учреждение должно быть возведено к 1 сентября.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]