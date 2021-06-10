Школу в селе Глубиное сдадут к началу учебного года

В новой школе в селе Глубинное Красноармейского района монтируют окна и крышу. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона, объект планируется сдать к новому учебному году.

Как сообщили в министерстве строительства Приморского края, на площадке школы №14 в настоящее время работают 27 человек и две единицы техники. Выполнен монтаж каркаса спортзала, стеновых блоков, каналы для канализации.

«Монтаж окон уже выполнен на 80%, металлоконструкций кровли школы и спортзала – на 95%. Рабочие делают цементную стяжку полов, зашивают потолки ГВЛ», – отметили специалисты.

Глава министерства Виталий Блоцкий подчеркнул, что все работы идут в графике.

«Производственные вопросы в ходе строительства есть всегда, но строительно-монтажные работы в графике, объект планируется сдать в обозначенные сроки», – добавил министр.

Напомним, старая школа в селе Глубиное сгорела 8 января 2021 года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]