«Исчезают после перевода денег»: крупный банк сообщил о «схеме развода»

ВТБ предупреждает о новом виде мошенничества в области закупочной деятельности, сообщают «Вести:Приморье».

В последнее время ВТБ фиксирует рост активности мошенников в области закупочной деятельности. Об этом говорится на сайте банка.

Злоумышленники, представляясь сотрудниками подразделения закупок банка, направляют на почту потенциальным контрагентам приглашения принять участие в закрытом конкурсе на поставку производимой ими продукции. Мошенники убеждают контрагентов, что конкурс имеет внесистемный характер, в связи с чем сведения собираются по почте. После получения уставных документов от участника ему предлагается ряд опций, которые гарантированно приведут к победе в закрытом конкурсе. Чаще всего злоумышленники предлагают услуги третьих лиц по получению дополнительных разрешений, допусков и прочей разрешительной документации. После перевода денежных средств от контрагента за оказанные услуги представитель лжезаказчика пропадает, а обманутый контрагент обращается в банк с просьбой подтвердить личность представителя и проведение банком соответствующего конкурса.

На настоящий момент в банк поступило свыше 20 обращений от контрагентов с просьбой подтвердить проведение закрытых закупочных процедур, средний размер ущерба в таких случаях составляет около 30 тысяч рублей.

«Банк ВТБ осуществляет всю закупочную деятельность в рамках действующего законодательства по прозрачным правилам и процедурам. Мы рекомендуем нашим контрагентам быть бдительными и при получении подобных предложений не вступать в переписку со злоумышленниками, а незамедлительно обращаться к нам за уточнением информации», — отметил начальник управления закупок, вице-президент банка ВТБ Илья Веткин.

В случае необходимости подтвердить актуальность процедуры закупки запрос можно направить на официальные адреса банка.

Отметим, полиция Приморья ранее предостерегала жителей края от мошенничества с ошибочным, «случайным», переводом денег на карту.

Как работает схема и что делать, чтобы защитить свои данные и деньги?

Мошенническая схема бывает двух видов:

Приходит сообщение о том, что на счет зачислены денежные средства. Однако если проверить, то окажется, что он не изменился.

Деньги действительно поступают на ваш банковский счет.

Афера с банковским переводом, который якобы вам отправили по ошибке, в 99 % случаев начинается с СМС. Клиенту банка приходит сообщение с номера, похожего на телефон финансовой организации. В уведомлении указывается о переводе на счет карты на определенную сумму от незнакомого человека.

Несколько минут вы находитесь в недоумении, а потом вам звонит неизвестный человек и просит вернуть ошибочно переведенные денежные средства. Необходимо отметить, что мошенники на другом конце провода могут попытаться также начать давить на жалость пользователя, утверждая, что эти деньги переводились на лечение тяжело больного ребенка или же пожилым родителям. Более того, они могут усилить этот эффект звонком от девушки или женщины в возрасте.

Любой честный человек, получивший по ошибке перевод на банковскую карту, захочет вернуть деньги обратно. Мошенники пользуются доверчивостью и добротой граждан, поэтому их деяния часто увенчаются успехом.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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