Коснется ряда сфер: Мишустин подписал важное постановление

Кабмин разрешил автоматическое продление лицензий в ряде сфер на год, сообщают «Вести:Приморье».

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в 2021 году действие лицензий и других разрешительных документов в ряде сфер и отраслей будет снова продлеваться автоматически, отмечает RT.

Об этом информирует пресс-служба правительства. Отмечается, что этот инструмент на фоне ситуации с коронавирусом хорошо зарекомендовал себя в 2020 году.

«Новое постановление правительства продлевает срок действия этой меры в отношении отдельных разрешений ещё на год», — рассказали в правительстве.

В кабмине объяснили, что речь идёт о социально значимых отраслях, в том числе медицине, фармацевтике, а также сфере образования, экологии, охраны труда.

По данным правительства, принятое решение позволит автоматически продлить действие более 450 тыс. разрешений.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]