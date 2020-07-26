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Вчера, 18:34

Коснется ряда сфер: Мишустин подписал важное постановление

Коснется ряда сфер: Мишустин подписал важное постановление

Источник фото: vesti.ru

Кабмин разрешил автоматическое продление лицензий в ряде сфер на год, сообщают «Вести:Приморье».

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в 2021 году действие лицензий и других разрешительных документов в ряде сфер и отраслей будет снова продлеваться автоматически, отмечает RT.

Об этом информирует пресс-служба правительства. Отмечается, что этот инструмент на фоне ситуации с коронавирусом хорошо зарекомендовал себя в 2020 году.

«Новое постановление правительства продлевает срок действия этой меры в отношении отдельных разрешений ещё на год», — рассказали в правительстве.

В кабмине объяснили, что речь идёт о социально значимых отраслях, в том числе медицине, фармацевтике, а также сфере образования, экологии, охраны труда.

По данным правительства, принятое решение позволит автоматически продлить действие более 450 тыс. разрешений.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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