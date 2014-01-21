Зачем Юрий Трутнев едет с инспекцией в Приморье?

Во второй половине февраля заместитель председателя правительства Российской Федерации – полномочный представитель президента в ДФО в ходе рабочей поездки планирует посетить Приморский край. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на сайт Твой Дальний Восток.

Во время визита Юрий Трутнев проведет совещание по рыбохозяйственному комплексу. Главная задача - проработать решения по сохранению улова и строительству собственной рыбоперерабатывающей инфраструктуры на прибрежных территориях Дальнего Востока.

Также, во время рабочей поездки полпред планирует проинспектировать объекты, строительство которых ведется в Приморье по поручению президента России Владимира Путина. В планах посещения - музейно-театральный комплекс во Владивостоке, строительство которого ведется с отставанием, и недостроенные гостиничные комплексы на Корабельной набережной и мысе Бурный. Отели строятся в столице Приморья с 2010 года, срок их сдачи неоднократно переносился. В декабре 2020 года подрядчики озвучили срок окончания строительства – осень 2021 года.