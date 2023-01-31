Возведение музейно-театрального комплекса во Владивостоке идет в графике

В рамках рабочей поездки в Приморский край заместитель председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и губернатор Приморского края Олег Кожемяко проверили ход работ музейно-театрального комплекса на сопке Орлиное гнездо во Владивостоке, сообщают «Вести:Приморье».

Возведение объектов кластера идёт в соответствии с графиком производства работ.

На объекте работает около 300 человек – необходимое количество на данном этапе строительства. На сегодняшний день, практически полностью закончены работы по устройству котлована и укреплению его стенок, строители близки к завершению работы по заливке фундаментных плит. «Продолжается возведение вертикальных конструкций, залито более 30 тысяч кубометров бетона – это больше половины от общего объема, отметили в пресс-службе аппарата полномочного представителя Президента РФ в ДФО. На музейной секции достигнута отметка 29 метров над поверхностью земли, стартовало устройство лестничных пролетов», – доложил генеральный директор ООО «Стройтрансгаз – Восток» Игорь Волкунович, добавив, что возведение объектов кластера идет в соответствии с графиком производства работ.

Напомним, культурно-образовательный комплекс возводится по поручению Президента России Владимира Путина. Строительство ведётся на двух площадках. На Русском острове готовят к передаче пользователям объекты крупнейшего в России кампуса культурных образовательных учреждений – здесь будут находиться филиалы Московской государственной академии хореографии и Центральной музыкальной школы, Образовательный центр со столовой и бассейном, интернаты для учеников, общежитие для студентов, а также три многоквартирных дома для преподавателей и артистов. Вторая площадка культурно-образовательного кластера находится на сопке Орлиное гнездо – самой высокой точке исторической части Владивостока. В этом масштабном комплексе будут размещены филиалы Эрмитажа, Третьяковской галереи, Музея Востока, Российского государственного института сценических искусств, школа креативных индустрий и сцена Мариинского театра.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]