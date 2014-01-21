Трутнев: Одно из самых привлекательных зданий сейчас возводят во Владивостоке

Полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и губернатор Приморского края Олег Кожемяко осмотрели возводимые по поручению главы государства объекты музейного и культурно-образовательного комплекса во Владивостоке.Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края, рабочий выезд на строительную площадку на улице Аксаковская состоялся во вторник, 9 февраля.

Как уточнили в АО «Стройтрансгаз» – компании, которая является генеральным подрядчиком строительства объектов, в настоящее время на территории будущего комплекса осуществляется вынос сетей хозяйственно-бытовой канализации, разработка котлована и вывоз скального грунта, ведется планировка территории, устройство монолитных форшахт и разработка траншеи под форшахты.

Генподрядчик также подчеркнул, что Правительство Приморского края, со своей стороны, всячески помогает и оказывает необходимое содействие в строительстве культурно-образовательного комплекса.

«До конца текущей недели будет понимание, укладываемся ли в обозначенные сроки и технико-экономические параметры. Все должно быть готово к декабрю 2023 года», – доложила руководитель Фонда проектов социального и культурного наследия, который является застройщиком объектов, Наталья Волынская.

Полпред подчеркнул, что необходимо стараться оставаться в рамках установленных ранее сроков, однако это ни в коем случае не должно быть в ущерб качеству возводимых объектов.

«Конечно, крайне желательно не нарушать сроки. Но самое важное – помнить, что именно мы строим. Сюда вкладываются огромные деньги. Лучше сдаться на несколько месяцев позже, но сделать все, как надо», – заявил Юрий Трутнев.

Полпред также обратил внимание на прилегающую к строительной площадке территорию. Он отметил, что ее следует благоустроить к открытию культурно-образовательного комплекса.

«Надеюсь, здесь будет одно из самых привлекательных зданий в городе в будущем. Территория вокруг должна соответствовать», – подытожил Юрий Трутнев.

Напомним, культурно-образовательный кластер во Владивостоке расположится в центральной части города и на острове Русский. На материке он объединит Третьяковскую галерею, Государственный Эрмитаж, Русский музей и Музей Востока, а именно местные филиалы этих ведущих отраслевых учреждений, а также их региональных и зарубежных партнеров. На острове Русский разместится крупнейший в стране кампус творческих вузов – Российского государственного института сценических искусств, Московской государственной академии хореографии (МГАХ) и филиал Центральной музыкальной школы при консерватории имени П.И. Чайковского (ЦМШ).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]