Темпы строительства музейно-образовательного комплекса в столице Приморья ускорят

В ближайшие месяцы количество строителей музейно-образовательного комплекса на улице Аксаковская во Владивостоке увеличат еще на несколько сотен человек. Ход работ на объекте проверил губернатор Приморского края Олег Кожемяко в понедельник, 27 декабря.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона, в настоящее время на Орлиной сопке работы идут полным ходом. Продолжается разработка грунта, монтаж буросекущих свай, армирование, бетоноподготовка и устройство гидроизоляции.

«В начале будущего года начнутся бетонные работы, в связи с чем количество строителей увеличим человек на 300», – доложил генеральный директор ООО «Стройтрансгаз-Восток» Игорь Волкунович.

Вместе со строительством самого объекта в 2022 году начнется проектирование и прокладка инженерных сетей к будущему центру – теплоцентрали, электричества. По словам губернатора, это не менее важная часть стройки.

«Все работы должны сочетаться со строительство самого центра. Нужно подобрать надежных подрядчиков, которые не допустят срывов сроков. Особенно нужно учесть то, что сети будут вестись в стесненных условиях центра города», – обозначил Олег Кожемяко.

Он поручил профильным ведомствам взять на особый контроль прокладку инженерных сетей к комплексу.

Также глава Приморья побывал на объектах культурно-образовательного комплекса на острове Русский. Здесь в зданиях музыкальной школы, хореографической академии, их интернатов, образовательном центре, общежитиях для учащихся Высшей школы и многоквартирных домах для преподавателей и семей учащихся ведутся фасадные работы, внутренняя отделка, в том числе чистовая, монтаж инженерных сетей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]