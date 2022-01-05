Новости Общество Экономика

Олег Кожемяко неожиданно нагрянул с инспекцией на важную социальную стройку в Приморье

Олег Кожемяко неожиданно нагрянул с инспекцией на важную социальную стройку в Приморье

Источник фото: Пресс-служба правительства Приморского края

Губернатор Приморья Олег Кожемяко проверил, как идет строительство школы-сада в поселке Волчанец в среду, 5 января. Несмотря на выходные дни, на объекте трудятся 59 человек, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Основные работы сейчас ведутся внутри здания и на его фасаде. По словам подрядчика, закончить монтаж фасада планируется до конца января, также к этому времени завершат возведение детского сада. До наступления холодов строители успели благоустроить территорию, уложив асфальт, сделав тротуары, смонтировав освещение. Весной останется только провести озеленение. В ближайшие дни число строителей еще увеличится.

Олег Кожемяко отметил, что специально приехал в выходной день проверить, как движется стройка, так как «объект важен, и работы должны вестись, несмотря на праздники».

«Необходимо сделать все, чтобы уже в этом году школу сдали, и она приняла детей. В мае объект должен быть достроен, к началу учебного года школу оснастят оборудованием, мебелью, район уже закупает все необходимое», – обозначил губернатор.

Он подчеркнул, что стройка находится на контроле у краевых и муниципальных властей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Загрузка...

Ранее по теме