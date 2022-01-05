Олег Кожемяко неожиданно нагрянул с инспекцией на важную социальную стройку в Приморье

Губернатор Приморья Олег Кожемяко проверил, как идет строительство школы-сада в поселке Волчанец в среду, 5 января. Несмотря на выходные дни, на объекте трудятся 59 человек, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Основные работы сейчас ведутся внутри здания и на его фасаде. По словам подрядчика, закончить монтаж фасада планируется до конца января, также к этому времени завершат возведение детского сада. До наступления холодов строители успели благоустроить территорию, уложив асфальт, сделав тротуары, смонтировав освещение. Весной останется только провести озеленение. В ближайшие дни число строителей еще увеличится.

Олег Кожемяко отметил, что специально приехал в выходной день проверить, как движется стройка, так как «объект важен, и работы должны вестись, несмотря на праздники».

«Необходимо сделать все, чтобы уже в этом году школу сдали, и она приняла детей. В мае объект должен быть достроен, к началу учебного года школу оснастят оборудованием, мебелью, район уже закупает все необходимое», – обозначил губернатор.

Он подчеркнул, что стройка находится на контроле у краевых и муниципальных властей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]