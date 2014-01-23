Ход строительства культурно-образовательного центра на Русском острове осмотрели Юрий Трутнев и Олег Кожемяко

Вице-премьер – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и губернатор Приморского края Олег Кожемяко осмотрели ход строительства культурно-образовательного центра на Русском острове в четверг, 16 июля. Объект должен быть сдан в августе 2021 года, сообщают «Вести:Приморье».

Культурно-образовательный центр включает в себя девять строений: хореографическую, музыкальную, общеобразовательную школы, интернаты на 600 мест, общежитие, пояснили в пресс-службе правительства Приморского края.

«В этом году планируем сдать восемь строений под отделку и оборудование внутренних инженерных коммуникаций», – доложили строители.

Юрий Трутнев подчеркнул, что центр должен быть сдан в срок – в августе 2021 года.

«Объект важный, здесь будут учить детей. Надеюсь, в сентябре будем проводить традиционный Восточный экономический форум. Если не построите в срок, отчитываться уже нужно будет перед Президентом», – обратился к строителям вице-премьер.

Напомним, что Владивосток – один из четырех городов, где по поручению Президента России будет создан культурный кластер. В дальневосточной столице он будет располагаться на двух локациях: на острове Русский и на улице Аксаковская. Основная база для обучения и проживания будет сконцентрирована на острове, а на материке расположится музейный центр, концертный зал Приморской сцены Мариинского театра, филиал Российского государственного института сценических искусств.

Вице-премьер отметил, что несмотря на большие объемы строительства социальной инфраструктуры, в целом Приморье вошло в график,

«Больших замечаний по срокам и качеству строительства у нас нет», – подчеркнул полпред.

Олег Кожемяко поблагодарил Юрия Трутнева за поддержку выполнения поставленных Президентом России задач по развитию Дальнего Востока.

«Социальные объекты нужны людям. Есть возможность устроить ребенка в детский сад. Минвостокразвития предусмотрело средства на развитие ипотечного жилья. Для работников бюджетной сферы мы предусмотрели арендное жилье. Государственные программы дают возможность развивать промышленность и заниматься социально-экономическим развитием региона. Это благотворно сказывается на людях, которые решили связать свое будущее с Приморским краем», – заявил губернатор.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]