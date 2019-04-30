Мастерство воспитанников приморского филиала Центральной музыкальной школы оценили в министерстве культуры РФ

Заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова в ходе рабочего визита в Приморский край побывала в Дальневосточном государственном институте искусств в пятницу, 19 марта, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

Она оценила работу приморского филиала Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского, пообщалась с воспитанниками учреждения и отметила, что открытие культурно-образовательного комплекса в столице Дальнего Востока позволит юным дарованиям Приморья учиться у лучших педагогов страны.

В ходе визита в Дальневосточный государственный институт искусств Ольга Ярилова провела совещание с директором филиала ЦМШ «Приморский» Алексеем Ещенко, а также поприсутствовала на концерте воспитанников музыкальной школы. Замминистра культуры отметила высокий уровень юных музыкантов и выразила уверенность в том, что с открытием во Владивостоке культурно-образовательного комплекса у детей со всего Дальнего Востока будет больше возможностей раскрыть свои таланты.

«Во Владивостоке в культурно-образовательный комплекс войдут наши уникальные музеи и образовательные учреждения: Эрмитаж, Третьяковская галерея, Музей Востока, Российская академия хореографии, Российский государственный институт искусств и Центральная музыкальная школа, замечательный концерт которой мы сегодня услышали. Это самые выдающиеся учреждения культуры нашей страны, и чтобы они могли делиться своим опытом и мастерством, было принято решение включить их в культурно-образовательные комплексы. Я поговорила с учащимися школы и спросила, насколько важно иметь возможность получать такое уникальное образование, не уезжая за несколько тысяч километров. Сегодня не каждый может поехать в Москву и получить высококлассное образование. Именно поэтому лучшие педагоги и лучшие методики будут сосредоточены в городах, в которых строятся наши комплексы, в том числе во Владивостоке», – подчеркнула Ольга Ярилова.

Напомним, культурно-образовательный кластер во Владивостоке расположится в центральной части города и на острове Русский. На материке он объединит Третьяковскую галерею, Государственный Эрмитаж, Русский музей и Музей Востока, а именно местные филиалы этих ведущих отраслевых учреждений, а также их региональных и зарубежных партнеров. На острове Русский разместится крупнейший в стране кампус творческих вузов – Российского государственного института сценических искусств, Московской государственной академии хореографии, а также филиал Центральной музыкальной школы при консерватории имени П.И. Чайковского. Для студентов здесь будут созданы условия не только для проживания и обучения, но и для дальнейшего трудоустройства.

Культурно-образовательный кластер должен заработать в полную мощь во Владивостоке в 2023 году.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]