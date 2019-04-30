Ученики приморского филиала консерватории имени Чайковского стаи лучшими в международной олимпиаде

Учеников Приморского филиала Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени Чайковского высоко оценили на международном уровне. Ребята достойно выступили в олимпиаде по сольфеджио «Золотая нота», сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

Мероприятие проходило в апреле в дистанционном формате. К участию приглашались талантливые ребята не только из России, но также из стран СНГ и дальнего зарубежья. В состав жюри входили высококвалифицированные специалисты в области музыкального искусства образовательных учреждений высшего и среднего звена.

Призовые места заняли Оливия Малеева, Никита Пияльцев, Николай Хлопотов, София Широкова, Ванесса Чайка.

«Все ребята учатся в классе доцента кафедры теории музыки Дальневосточного государственного института искусств, преподавателя теоретических дисциплин филиала ЦМШ “Приморский” Елены Викторовны Бабухиной. Для некоторых учащихся это не первая победа. Так, София Широкова уже в третий раз становится лауреатом международных олимпиад по сольфеджио в текущем учебном году», – отметили в филиале.

Напомним, приморский филиал Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского должен стать частью культурно-образовательного кластера во Владивостоке, который создают в Приморье по поручению Президента России Владимира Путина.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]