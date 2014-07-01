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Картину "Опять двойка" увидят приморцы в новом учебном году

Картину "Опять двойка" увидят приморцы в новом учебном году

Фото: https://ru.wikipedia.org

Картину, знакомую школьникам всех поколений нашей страны, привезут в Приморскую картинную галерею. Полотно Федора Решетникова «Опять двойка» будет представлено в Приморской картинной галерее с 3 сентября по 10 ноября, - сообщают "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу краевой администрации. 

Экспозиция будет дополнена элементами, которые раскроют множество фактов о произведении и позволят зрителям по-новому посмотреть на картину.

Как отметили в департаменте культуры Приморского края, картина Федора Решетникова «Опять двойка» 1952 года из собрания Третьяковской галереи будет представлена во Владивостоке впервые.

Директор филиала Третьяковской галереи во Владивостоке Лариса Котрелева рассказала, что во время выставки планируется проведение лекций и мастер-классов: «Это масштабная задача, которая может объединить усилия многих культурных институций Владивостока. Мы признательны Приморской картинной галерее за сотрудничество и поддержку на начальном этапе становления музейного комплекса, открытие которого запланировано на 2024 год», – добавила Лариса Котрелева.

Напомним, что в состав культурного кластера, который строится во Владивостоке, войдут музейный центр, концертный зал Приморской сцены Мариинского театра, филиалы Российского государственного института сценических искусств, Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени Петра Чайковского, Московской государственной академии хореографии (МГАХ), а также общеобразовательный центр. 

Также выставка станет частью культурной программы пятого Восточного экономического форума.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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