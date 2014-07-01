"Опять двойка" перенесла тайфун на "пятерку"

Сегодня в главных анфиладах Приморской государственной картинной галереи состоялась распаковка картины Федора Решетникова «Опять двойка», - сообщают «Вести: Приморье».

На официальной странице Приморской картинной галереи появились фотографии распаковки знаменитой каждому школьнику картины. Как отмечают музейные сотрудники, работа очень долго была в пути и стойко перенесла тайфун. Картину сопровождает научный сотрудник отдела живописи первой половины XX века Государственной Третьяковской галереи Валерия Бесфамильная.

Напомним, известное произведение прибыло во Владивосток на выставку «Сочинение по картине. “Опять двойка” из собрания Государственной Третьяковской галереи» в рамках развития межмузейного сотрудничества между Третьяковской галереей и Приморской картинной галерей. Творчество Фёдора Решетникова будет представлено в Приморском крае впервые.

Приуроченная к началу нового учебного года выставка станет подарком школьникам и педагогам. Проект Третьяковской галереи предложит зрителю по-новому увидеть эту картину. Экспозиция будет наполнена информацией, представляющей контекст эпохи первого послевоенного десятилетия в цифрах и датах, произведениях литературы и предметах быта.

Сотрудники Государственной Третьяковской галереи проведут лекции и мастер-классы. Запланированы мероприятия и для учителей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]