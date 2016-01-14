На международном конкурсе «Московский рубеж» музыканты из Приморья вошли в число лучших

Учащиеся приморского филиала Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского – лауреаты I Международного конкурса «Московский рубеж». В своей возрастной группе ребята соревновались с участниками не только из столицы, но и Краснодара, Севастополя, Челябинска и множества других городов России, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

По информации министерства культуры и архивного дела Приморского края, конкурс включил 13 основных номинаций: «Фортепиано», «Общее фортепиано», «Струнные инструменты (скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа), «Духовые и ударные инструменты», «Народные инструменты», «Вокал», «Композиторское творчество», «Ансамбль», «Искусство аккомпанемента», «Учитель и ученик», «Педагог-исполнитель», «Хоровое исполнительство», «Оркестр».

Среди победителей – учащиеся ЦМШ из Приморья: Никита Пияльцев, Георгий Коробко, Оливия Малеева, Кристина Жаврова, Ванесса Чайка, Николай Хлопотов, Агата Якунина, Виктория Щербакова, а также Ангелина Лобко, которая завоевала наивысшую награду в номинации «Струнные инструменты» – Гран-при.

«I Международный конкурс “Московский рубеж”, учредителем которого является Благотворительный фонд “Волшебство звука”, направлен на выявление и поддержку молодых талантов в области искусства по всей России. Участие в нем стало особенно волнительным и ответственным, как для учащихся, так и для педагогов. Поэтому особенно приятно, что члены жюри так высоко оценили проведенную в Приморье работу. От всей души поздравляем наших ребят с очередными яркими достижениями на их профессиональном пути и желаем новых успехов и не менее впечатляющих побед», – обратилась к учащимся заместитель председателя Правительства – министр культуры и архивного дела Приморского края Елена Бронникова.

Напомним, приморский филиал Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского должен стать частью культурно-образовательного кластера во Владивостоке, который создают в Приморье по поручению Президента России Владимира Путина.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]