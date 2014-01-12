Учащиеся филиала ЦМШ во Владивостоке дали концерт в Москве
Учащиеся филиала Центральной музыкальной школы (ЦМШ) во Владивостоке ("Приморский") в среду дали концерт в ЦМШ в Москве.
Почетным гостем вечера стала вице-премьер РФ Ольга Голодец, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.
"Мне особенно приятно приветствовать здесь ребят, которые поступили в филиалы ЦМШ в наших новых, с музыкальной точки зрения, регионах. Мы возлагаем на вас особые надежды: на педагогов, ребят и, конечно, родителей, потому что занятия в Центральной музыкальной школе - это огромная ответственность для всего окружения каждого ребенка", - сказала Голодец, подчеркнув, что выпускники ЦМШ "составляют славу мировой музыкальной элиты".
Директор ЦМШ Валерий Пясецкий подчеркнул, что за небольшой срок после запуска филиалов (они открылись осенью 2019 года в рамках создания культурных кластеров в регионах) уже можно видеть большие успехи. "Я надеюсь, что в недалеком будущем ряды звездных музыкантов, выходящих из стен нашей школы в Москве, пополнятся большим количеством музыкантов, уже выходящих из стен Приморья, Балтики и Сибири", - добавил он.
В программу вечера вошли сочинения Вольфганга Амадея Моцарта, Фридерика Шопена, Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Генрика Венявского, Фрица Крейслера, Александра Глазунова, Эдуарда Элгара и других композиторов.
Задача создания в регионах России культурных кластеров была конкретизирована в указе "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Она обусловлена, в том числе, тем, что в регионах часто не хватает ресурсов для подготовки кадров в различных сферах культуры и искусства. Предполагается, что кластеры будут включать в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства, где ведущие музеи страны смогут представить свои экспозиции.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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