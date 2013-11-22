Приморская скрипачка завоевала Гран-при на престижном конкурсе во Франции

Приморская скрипачка Ангелина Лобко успешно выступила на I Международном конкурсе молодых талантов «Новые звезды», который проходил в декабре 2020 года в Париже. Авторитетное жюри из известных музыкантов Франции и России присудило ей Гран-при и специальный приз – выступление с оркестром, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.

В настоящее время Ангелина Лобко – ученица филиала Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского «Приморский» и занимается в классе Заслуженного артиста России, профессора Феликса Кальмана.

В послужной список юного дарования также входит яркое выступление на XXI Международном телевизионном конкурсе юных музыкантов «Щелкунчик» – оно состоялось в декабре 2020 года, где ученица получила звание дипломанта и специальный приз – инструмент от Дома скрипки «Scroll».

В ноябре 2020 года Ангелина завоевала I премию на XI Международном конкурсе молодых музыкантов-исполнителей «Музыкальный Владивосток – 2020».

Кроме того, 10 декабря 2020 года юная скрипачка выступила в рамках XVII Международного фестиваля «Москва встречает друзей» на сцене Камерного зала Московской филармонии. Проект создан под руководством Международного благотворительного фонда маэстро Владимира Теодоровича Спивакова при поддержке департамента культуры Москвы с целью развития молодых дарований в разных видах искусств.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]