Сбор личных данных. В МВД сделали заявление для граждан

В МВД опровергли информацию о сборе личных данных через новый сервис, сообщают «Вести:Приморье».

Техническое задание на разработку сервиса против телефонных мошенников не предусматривает доступ к телефонной книге владельца гаджета. Об этом сообщается на сайте МВД России.

«Размещенная в СМИ информация о том, что техническим заданием на разработку модуля «Антимошенник» предусмотрен доступ к списку контактов пользователя, не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

В МВД подчеркнули, что защита личных данных — приоритет при создании модуля. Кроме того, техзаданием определено, что приложение не должно отслеживать и логировать информацию о входящих и исходящих звонках, пишет «Парламентская газета».

Накануне МВД объявило тендер на разработку сервиса к своему мобильному приложению, которое боролось бы с телефонным мошенничеством. Согласно техзаданию, в него нужно строить модуль «Антимошенник», который будет распознавать звонки злоумышленников, сравнивая их с базой данных полиции.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]