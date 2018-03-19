Прокуратура заставила работать управляющую компанию Владивостока

Прокуратура Фрунзенского района г. Владивостока провела проверку соблюдения законодательства, регламентирующего правила и порядок содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на прокуратуру края, управляющая компания в установленный срок не принимала надлежащих мер по устранению последствий обильных осадков в виде дождя и снега. В частности, не произведена качественная и своевременная уборка придомовых территорий от снега и наледи по улицам Хабаровской, Амурской, Океанскому проспекту, 1-ой Морской, Крыгина и Станюковича в г. Владивостоке.

По данному факту прокуратура района директору организации внесла представление, которое рассмотрено и удовлетворено, придомовые территории были очищены.

Кроме того, прокурор района возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.21 Закона Приморского края «Об административных правонарушениях в Приморском крае» (нарушение иных норм и правил в сфере благоустройства, установленных муниципальными нормативными правовыми актами).

По итогам его рассмотрения виновное должностное лицо управляющей компании привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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