Директор обувного магазина оказался «под каблуком»
Директор «обувной» компании привлечен к ответственности за нарушение трудового законодательства, сообщают «Вести:Приморье».
Прокуратура Фрунзенского района г. Владивостока провела проверку соблюдения трудовых прав работников компании, занимающейся торговлей обувью.
Установлено, что сотрудникам организации в установленный срок не была выплачена заработная плата за апрель и май 2020 года, отметили в ведомстве.
По результатам проверки руководителю компании прокуратура внесла представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено.
Кроме того, в отношении директора организации прокурор района возбудил дело об административном правонарушении - невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений.
По результатам его рассмотрения виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.
Принятыми мерами прокурорского реагирования трудовые права восстановлены, работникам выплачена компенсация за задержку заработной платы.
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