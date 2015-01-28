Синоптикам Владивостока перестали вовремя платить за прогнозы

Задержку зарплаты в организации, осуществляющей деятельность в области гидрометеорологии и мониторинга состояния окружающей среды, обнаружили сотрудники прокуратуры, — сообщают «Вести: Приморья» со ссылкой на надзорный орган.

В ходе надзорных мероприятий в сфере защиты трудовых прав граждан прокуратура Фрунзенского района г. Владивостока выявила нарушения прав работников организации, осуществляющей деятельность в области гидрометеорологии и мониторинга состояния окружающей среды.

Установлено, что в нарушение ч. 6 и ч. 8 ст. 136 Трудового кодекса Российской Федерации заработная плата за апрель 2019 года работникам указанного предприятия выплачена с задержкой.

Аналогичные нарушения сроков оплаты труда допущены руководителем организации в мае 2019 года.

Кроме этого, вопреки требованиям трудового законодательства окончательный расчет по заработной плате с двумя уволенными работниками произведен несвоевременно.

При этом компенсация за задержку выплаты заработной платы и окончательного расчета при увольнении работникам предприятия не начислена и не выплачена.

По результатам проверки прокурором района в адрес директора организации внесено представление об устранении нарушений требований трудового законодательства, возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ.

Результаты рассмотрения актов реагирования и фактическое восстановление нарушенных трудовых прав граждан поставлены на контроль прокурора района.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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