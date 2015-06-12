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Телесюжет помог вернуть сотрудникам компании резидента СПВ миллионный долг по зарплате

Телесюжет помог вернуть сотрудникам компании резидента СПВ миллионный долг по зарплате

После выхода в программе "Вести: Приморье" проблемного репортажа "Сотрудники резидента Свободного порта Владивосток обратились в прокуратуру — им не выплачивают зарплату" о несоблюдении трудовых прав граждан в ООО «Композитное Кораблестроение» прокуратура Фрунзенского района г. Владивостока Приморского края провела проверку.

Как сообщила старший помощник прокурора края Александра Кленина, в организации перед 16 работниками образовалась задолженность по заработной плате на общую сумму свыше 1 млн рублей. Прокурор внес представление, а также возбудил в отношении должностного и юридического лиц дела об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы). Виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 40 тыс. руб.

В настоящее время трудовые права работников организации восстановлены, задолженность по заработной плате погашена в полном объеме.




Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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