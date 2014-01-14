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В Приморье работникам потребительского общества задолжали почти миллион рублей

В Приморье работникам потребительского общества задолжали почти миллион рублей

Фото: Амур.инфо

Прокуратура Октябрьского района Приморского края по обращению местного жителя провела проверку соблюдения прав работников Октябрьского районного потребительского общества на своевременное получение заработной платы.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры края, работодателем систематически нарушались установленные сроки выплаты заработной платы, ввиду чего перед работниками общества образовалась задолженность в сумме почти 1 миллион рублей.

В целях защиты трудовых прав работников председателю общества прокурор района внес представление об устранении нарушений закона.

Кроме того, в отношении юридического лица возбуждено дело об  административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы), по итогам рассмотрения которого общество привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.

После вмешательства прокуратуры права работников восстановлены, задолженность по заработной плате погашена в полном объеме.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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