В Приморье работникам потребительского общества задолжали почти миллион рублей

Прокуратура Октябрьского района Приморского края по обращению местного жителя провела проверку соблюдения прав работников Октябрьского районного потребительского общества на своевременное получение заработной платы.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры края, работодателем систематически нарушались установленные сроки выплаты заработной платы, ввиду чего перед работниками общества образовалась задолженность в сумме почти 1 миллион рублей.

В целях защиты трудовых прав работников председателю общества прокурор района внес представление об устранении нарушений закона.

Кроме того, в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы), по итогам рассмотрения которого общество привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.

После вмешательства прокуратуры права работников восстановлены, задолженность по заработной плате погашена в полном объеме.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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