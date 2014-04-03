Травма головы от ковша спецтехники: в ГАИ озвучили подробности ДТП со школьником

В Приморье привлечен к ответственности водитель погрузчика, который совершил ДТП с участием школьника, сообщают «Вести:Приморье».

В Приморье сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности водителя погрузчика, который совершил ДТП с участием несовершеннолетнего и скрылся. Пытаясь избежать ответственности, мужчина, которого разыскали полицейские, обвинил в происшествии ребенка.

Ранее в дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что 12-летний школьник получил травму головы в результате ДТП с участием спецтехники.

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники Госавтоинспекции. В присутствии законного представителя полицейские опросили ребенка. Мальчик рассказал, что получил ушибленную рану головы во время движения по тротуару на улице Ленинградской. Водитель фронтального погрузчика, производя работы по уборке снега, при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и случайно задел ребенка ковшом. Сразу после инцидента мужчина выругался на несовершеннолетнего пешехода, после чего скрылся с места ДТП, не оказав ему помощи, отметили в пресс-службе отдела МВД России по городу Уссурийску.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники Госавтоинспекции установили личность водителя спецтехники. 34-летний местный житель задержан и доставлен в отдел полиции. Чтобы уйти от ответственности, мужчина выдвинул версию о том, что ребенок сам поскользнулся, ударившись головой о ковш погрузчика. Однако после изучения записей наружных камер видеонаблюдения, полицейские прояснили ситуацию, уличив мужчину во лжи.

Проверка по базам данных ГИБДД показала, что у водители погрузчика отсутствует водительское удостоверение, дающее право управлять самоходными машинами.

В отношении правонарушителя полицейские составили административный протокол по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством». Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 6000 рублей.

За оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия приморца привлекли к ответственности по части 2 статьи 12.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Материал передан в суд для принятия решения.

Рассмотрев собранные сотрудниками полиции материалы, суд назначил нарушителю наказание в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на 1 год.

По факту ДТП с участием несовершеннолетнего проводится проверка. Назначено проведение ряда исследований. Устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка в результате ДТП. По ее результатам будет принято решение в соответствии с российским законодательством.

За оперативное установление личности виновника автоаварии и его задержание мама пострадавшего в ДТП школьника обратилась со словами благодарности в адрес руководства городской Госавтоинспекции.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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