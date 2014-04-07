Один лежал с ушибами, другой - с открытой травмой головы: мотоциклиста, скрывшегося с места ДТП, нашли

В Уссурийске полицейские нашли водителя мотоцикла, скрывшегося с места ДТП, не оказав помощи пострадавшим, сообщают «Вести:Приморье».

Сотрудники Госавтоинспекции установили личность водителя мотоцикла, который в мае совершил наезд на двоих несовершеннолетних в районе автодороги Уссурийск - Воздвиженка. С места ДТП водитель мотоцикла скрылся, не оказав помощи пострадавшим.

На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи. Установлено, что во время пробежки 17-летние местные жители, в нарушение Правил дорожного движения, двигались по краю проезжей части в попутном автотранспорту направлении. В результате наезда мотоцикла один из несовершеннолетних получил открытую черепно-мозговую травму и был госпитализирован в лечебное учреждение, его приятель отделался ушибами.

По факту аварии сотрудники ГИБДД возбудили дело об административном правонарушении и начали расследование. В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские нашли очевидца происшествия, изучили записи камер видеонаблюдения.

Установить личность водителя и марку мотоцикла было проблематично, так как водитель находился в шлеме, а мотоцикл не имел государственных регистрационных номерных знаков.

Проверив десятки водителей двухколесного транспорта, полицейские установили причастность к аварии 37-летнего жителя Уссурийска - водителя мотоцикла марки Сузуки. В отделе полиции мужчина признался, что совершил ДТП. Он пояснил, что покинул место происшествия, так как испугался ответственности. За управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, водителем, не имеющим права управления мотоциклом, неисполнение обязанности по страхованию своей гражданской ответственности нарушитель привлечен к административной ответственности в соответствии со статьями 12.1, 12.7, 12.37 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

По факту причинения телесных повреждений участнику ДТП проводится проверка. Назначено проведение ряда исследований. Устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшего в результате происшествия. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение, отметили в пресс-службе отдела МВД России по городу Уссурийску.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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