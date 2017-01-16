Во Владивостоке разыскивают водителя мотоцикла, сбившего женщину на пешеходном переходе
В дежурную часть Госавтоинспекции УМВД России по городу Владивостоку поступило сообщение о наезде на пешехода на улице 1-ой Морской.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОГИБДД УМВД по г. Владивостоку, 12 августа 2019 года около 21.30 в районе дома № 6/25 на улице 1-ой Морской на пешеходном переходе был совершен наезд на 59-летнюю женщину.
Предположительно, наезд на потерпевшую совершил водителем мотоцикла, который скрылся с места ДТП, не оказав помощи пострадавшей.
В результате автоаварии женщина получила черепно-мозговую травму и в настоящее время находится в реанимационном отделении городской больницы.
В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление личности водителя, совершившего дорожно-транспортное происшествие.
По факту автоаварии проводится проверка. Назначено проведение ряда исследований.
Очевидцев ДТП, владеющих какой-либо информацией об обстоятельствах происшествия, имеющих запись видеорегистратора, полиция просит обратиться по телефонам дежурной части полка ДПС ОГИБДД УМВД России по г.Владивостоку: 8(423)249-09-21 либо 8(423)249-08-56.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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