Во Владивостоке разыскивают водителя мотоцикла, сбившего женщину на пешеходном переходе

Фото: Пресс-служба ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку

В дежурную часть Госавтоинспекции УМВД России по городу Владивостоку поступило сообщение о наезде на пешехода на улице 1-ой Морской.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОГИБДД УМВД по г. Владивостоку, 12 августа 2019 года около 21.30 в районе дома № 6/25 на улице 1-ой Морской на пешеходном переходе был совершен наезд на 59-летнюю женщину.

Предположительно, наезд на потерпевшую совершил водителем мотоцикла, который скрылся с места ДТП, не оказав помощи пострадавшей.

В результате автоаварии женщина получила черепно-мозговую травму и в настоящее время находится в реанимационном отделении городской больницы.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление личности водителя, совершившего дорожно-транспортное происшествие.

По факту автоаварии проводится проверка. Назначено проведение ряда исследований.

Очевидцев ДТП, владеющих какой-либо информацией об обстоятельствах происшествия, имеющих запись видеорегистратора, полиция просит обратиться по телефонам дежурной части полка ДПС ОГИБДД УМВД России по г.Владивостоку: 8(423)249-09-21 либо 8(423)249-08-56.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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