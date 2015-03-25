Постановление Мишустина: оформление пенсий за умерших изменилось

Председатель правительства Михаил Мишустин одобрил возможность подачи заявления на получение пенсионных накоплений правопреемниками умерших застрахованных лиц в электронном виде, сообщают «Вести:Приморье».

Соответствующее постановление за подписью премьер-министра опубликовано во вторник на официальном интернет-портале правовой информации. Об этом пишет «Парламентская газета».

Согласно утвержденным изменениям, с 30 января 2022 года заявление о выплате пенсионных накоплений или об отказе от их получения может быть представлено в форме электронного документа, «который передается в (Пенсионный) фонд с использованием информационнно-телекоммуникационных сетей общего пользования, <…> включая использование федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]