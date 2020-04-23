Квитанция в почтовом ящике: приморцев предупреждают «о поверке счетчиков» мошенниками

Жительница Приморья предупредила граждан о мошенниках, которые под видом специалистов Центра метрологии ЖКХ предлагают услуги по поверке счетчиков на воду, сообщают «Вести:Приморье».

Уточняется, бланки компания распространяет по почтовым ящикам горожан. При этом указывая, что нужно обязательно вызвать контролера, и указывает определенные сроки. В случае отказа от поверки приборов учета воды, начисления заметно вырастут.

Привет, раскидывают вот такие "предписания" по почтовым ящикам. Будьте внимательней! Хочу передать привет кто их раскидывает, *** ты которая продалась, чтоб у тебя ***!

пишет атор поста в приморском паблике.

Однако граждане в комментариях отметили, многие сталкивались с такими письмами, реагировать и тем более приглашать такого «специалиста» не стоит. Самые внимательные обратили внимание на подпись выдавшего предписание. Решив, что это злая шутка.

«Правда, правда выдала предписание. Чисто ...».

«В моем ящике другое юр лицо и фамилии, но бланк и печатЬки идинаховые, как два близнеца».

«Беспредел зашкаливает, пару дней назад мама у меня спрашивает, когда поверка счётчиков, что позвонила в данную фирму и они точную дату сказать не смогли, мама вспомнила про 2011 год, они сориентировались, что раз в 5 лет и вам срочно надо, так как уже просрочка. Данная услуга ещё и 9 тыс. стоит, почти месячная пенсия моей мамы. Причём запись у этих товарищей на 3-5 дней позже, получается таких доверчивых пенсионеров и не только много(( к слову номера телефонов на квитанции Примводоканала не соответствуют выше, да и в квитанциях указана точная дата поверки счётчиков воды».

«какие 9 тысячь? Пломбируют бесплатно я ничего не платил, 500р ссчетчик, поменять 1000р это потолок!».

«Три года точно, если не больше это мошенничество процветает Я первое время звонила, ругалась, без толку Людей столько лет нагло дурят уже этими "квитанциями"».

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru