Рекламой казино в Приморье заинтересовалось УФАС

В Приморское УФАС России поступило обращение о распространении на территории игорной зоны в бухте Муравьиная рекламной информации с признаками нарушения требований ФЗ «О рекламе».

Как указано в обращении, возле входа в казино «Шамбала» размещены рекламные конструкции следующего содержания:

«Играй на наши. Получите до 2000 рублей за предварительную регистрацию в казино «Шамбала»;

«10% играй с возвратом +10% больше эмоций +10% больше шансов +10% больше игры».

Однако, каких-либо условий или правил акций в рекламе, как и внутри самого казино «Шамбала», не отражено, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на ведомство.

Вместе с тем, Приморское УФАС России установило, что у казино «Шамбала» имеются определенные условия, при которых гости казино могут получить до 2000 рублей за предварительную регистрацию в казино «Шамбала», а также возврат денежных средств от проигранной суммы в размере 10%.

Поскольку в данной рекламе отсутствуют правила проведения акции (условия, сроки, место и порядок получения денежных средств), то данная реклама является ненадлежащей и вводит потребителя в заблуждение.

Учитывая вышеизложенное, Приморское УФАС России возбудило дело по признакам нарушения части 7 статьи 5 ФЗ «О рекламе», пункта 2 части 5 статьи 27 ФЗ «О рекламе».

Рассмотрение назначено на 3 марта 2021 года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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