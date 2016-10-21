Информацией в дневнике школьника заинтересовалось приморское УФАС

В Приморское УФАС России поступило обращение о распространении рекламной информации в электронном дневнике школьника, сообщают «Вести:Приморье».

Система «Сетевой Город», через которую реализован функционал электронного дневника школьника и электронного школьного журнала, является безальтернативной для родителей и детей Приморского края. При работе с системой в функции «Дневник» в нижней части экрана на постоянной основе выводится рекламное сообщение следующего содержания:

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Рассмотрев обращение, Приморское УФАС России пришло к выводу, что размещение рекламной информации в электронном дневнике содержит признаки нарушения рекламного законодательства, поскольку размещение рекламы в учебниках, учебных пособиях, другой учебной литературе, предназначенных для обучения детей по основным образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, школьных дневниках, школьных тетрадях, не допускается, отметили в ведомстве.

На основании вышеизложенного, Приморское УФАС России возбудило дело по признакам нарушения части 10 статьи 5 ФЗ «О рекламе» в отношении рекламорастпространителя. Также к рассмотрению дела привлечен и рекламодатель.

Рассмотрение назначено на 15 марта.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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