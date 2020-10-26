Автоледи сумела довести жителей многоэтажки до отчаяния
Жители Находки решили рассказать об автоледи, которая не слышит призывы жителей многоэтажки, сообщают «Вести:Приморье».
О ситуации горожане поведали в одном из приморских пабликов. Они рассказали, что неправильно паркуя свою машину, женщина создает проблемы другим автовладельцам, которые оставляют машины у дома по улице Сенявина.
, пишет автор поста.
В комментариях отметили, что даме нужно понятным языком рассказать о правилах парковки.
«Парковка вдоль и возле цоколя здания запрещёна. Точнее не ближе 3 метров от жилого здания. Красного убрать. Гай должно составлять протокол так как затруднён проезд.»
«Писать записки бесполезно».
«Это болезнь, у нас на Рыбацкой 20 тоже дама на приусе с Рыбацкой 12 ставит на дороге и хоть что ей, сделала замечание, а ей ***, где я должна машину ставить, ГОВОРИТ? три стоянки рядом... Мало того что на дороге, ещё и с другого дома.. Это не лечится...».
«А я таких подпираю, машиной и то же на работу иду».
«В гаи позвоните сообщите и всё. Была одна такая проблема».
Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.
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