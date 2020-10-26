Автоледи сумела довести жителей многоэтажки до отчаяния

Жители Находки решили рассказать об автоледи, которая не слышит призывы жителей многоэтажки, сообщают «Вести:Приморье».

О ситуации горожане поведали в одном из приморских пабликов. Они рассказали, что неправильно паркуя свою машину, женщина создает проблемы другим автовладельцам, которые оставляют машины у дома по улице Сенявина.

Крик души с этой дамой, мастером парковки!!! Сегодня всем жителям дома по улице Сенявина 10 пришлось благополучно выезжать задним ходом по двору на центральную дорогу, так как дама данного Авто просто не слышит призывов о правильной парковке!

, пишет автор поста.

В комментариях отметили, что даме нужно понятным языком рассказать о правилах парковки.

«Парковка вдоль и возле цоколя здания запрещёна. Точнее не ближе 3 метров от жилого здания. Красного убрать. Гай должно составлять протокол так как затруднён проезд.»

«Писать записки бесполезно».

«Это болезнь, у нас на Рыбацкой 20 тоже дама на приусе с Рыбацкой 12 ставит на дороге и хоть что ей, сделала замечание, а ей ***, где я должна машину ставить, ГОВОРИТ? три стоянки рядом... Мало того что на дороге, ещё и с другого дома.. Это не лечится...».

«А я таких подпираю, машиной и то же на работу иду».

«В гаи позвоните сообщите и всё. Была одна такая проблема».

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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