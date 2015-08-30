Поведение мужчины в центре Владивостока поразило приморцев

Во Владивостоке мужчина чудом не попал по колеса автомобиля, сообщают «Вести:Приморье».

В центре города мужчина решил перейти дорогу, игнорируя все правила. Вероятно, он решил, что машины перед ним остановятся. Действительно, микроавтобус слева от автора поста заметил «перебежчика» и затормозил. Автору видео повезло меньше, именно под его авто чуть не попал нарушитель. Мгновение спасло от трагедии.

В комментариях гневно отнеслись к поступку мужчины, перебегающего дорогу. Отметив, что такие действия могут изменить жизнь сразу нескольких людей не в лучшую сторону.

Однако реакция автора видео помогла в этом конкретном случае.

«Пешеход в 10 метрах».

«Дорогу переходить в положеном месте надо, и убедиться, что авто останавливается, чтоб пропустить вас, чтоб потом всем городом на похороны не собирать, и судьбы другие не ломать».

«Сочувствую, просто для себя уяснил по городу больше 50,60 не ездить скользкий асвальт переменчивая погода».

«Блин, там переход за переходом, но челу надо здесь именно, свою *** до пешика протащить несколько метров».

«А оленю этому, нужно было ещё с ноги в пятак прописать».

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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