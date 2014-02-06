Хотела проскочить на «зеленый»: Девочка напугала водителя во Владивостоке

Во Владивостоке в районе Гайдамака девочка решила перейти дорогу, однако, не успевая на зеленый сигнал светофора, едва не попала под колеса седана, сообщают «Вести:Приморье».

Реакция водителя помогла избежать трагедии. Видно как девочка, подбегая в пешеходному переходу, бросается буквально под колеса уже тронувшегося с места автомобиля. Вероятно, понимая, что может упасть под него, рукой задевает машину. Сориентировавшись, убегает с дороги далеко в сторону.

Действия девочки и водителя попали в поле видеорегистратора припаркованного у обочины автомобиля.

В районе Гайдамака, девочка бросилась под колёса, пытаясь успеть на "зелёный". Такая спешка могла привести к печальным последствиям

, пишет автор поста.

В комментариях горожане отметили, нужно быть внимательными на дороге и детям, в водителям.

«Всегда говорю не бегите!».

«Вечно торопятся спешат».

«Слава богу все обошлось. Родители объясните детям, что не надо бежать на зебре и на светофоре - это может стоить жизни».

«Сегодня так же девочка кинулась на дорогу под колеса джипа на Некрасовской!!! Повезло, что водитель успел ее заметить и во время затормозил. Ребята, берегите себя и будьте внимательны на дорогах!».

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

видео dps_vl



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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