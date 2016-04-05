Школьницы показали «фортель» на дороге во Владивостоке

Во Владивостоке, в районе улицы Баляева водитель едва не сбил двух школьниц, которые перебегали дорогу в неположенном месте, сообщают «Вести:Приморье».

На ночной дороге, где можно не увидеть препятствие из-за света фар встречных машин, две школьницы переходили дорогу. Две полосы им перейти удалось, а вот автор поста в паблике dps_vl отметил, что едва успел затормозить, скорость не превышал, поэтому и трагедии удалось избежать.

Мужчина спрашивает, чем думают дети, когда вытворяют такое. Неужели родители не объяснили, можно попасть под машину.

В комментариях кто-то ответил на пост негативно, высказав предположение, что девчонки ждали, пока их пропустят. Другие напротив, говорят, что за такие поступки нужно наказывать подростков. Ведь сами могли погибнуть и водителя под статью подвести.

В районе Баляева, группа бездумных школьниц бросилась мне под колеса. Вот сбил бы я их и был бы главным злом в городе?

- пишет автор поста.

«Каникулы побежали отмечать».

«Надо было выйти и вломить. Дичи, свою жизнь не берегут и других подставляют».

«А не сбил потому что соблюдал скоростной режим».

«Они не бросались. Подождали и побежали. В неположенном месте, конечно. Не нужно нагнетать».

« По сути. Две *** побежали через 4ре полосы и пусть гордятся что без переломов ... капитан ясен *** подсказывает что надо выйти и уши надрать .. но реалии говорят обошлось».

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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