Власти Приморья рассказали о том, как можно оформить «дешевые» авиабилеты

Авиакомпании в ближайшие дни начнут продажу субсидируемых билетов. Стоимость перелета по маршруту Владивосток – Москва для дальневосточников составит 10,2 тысячи рублей в одну сторону. Билеты можно приобрести в офисах или кассах авиакомпаний, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

Как отметил замминистра транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Григорий Плотницкий, под данную льготу в регионе попадают два маршрута – из Владивостока в Москву и Санкт-Петербург и обратно. Для покупки билетов приморцам нужно представить документы, подтверждающие проживание в регионе.

«Это паспорт с дальневосточной пропиской, а также, в случае необходимости, свидетельство о рождении ребенка, справка форма №8, подтверждающая постоянную регистрацию несовершеннолетних детей до 14 лет по месту жительства», – уточнил Григорий Плотницкий.

Приобрести субсидируемые билеты можно будет в офисах или кассах авиакомпаний лично. Но, по словам замминистра, ведомство выйдет с предложением к авиакомпаниям пересмотреть это правило и предусмотреть продажи и онлайн. Также власти Приморья предлагают расширить перечень субсидируемых авиамаршрутов, включив туда рейсы из Владивостока в Казань, Симферополь и Краснодар.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]