Дело на миллионы: схема «распила» земельных участков раскрыта в Приморье

Прокуратура г. Владивостока утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей. Они обвиняются в совершении мошенничества, совершенного группой лиц по предварительном сговору в особо крупном размере, сообщают «Вести:Приморье».

По версии следствия, в 2013 году председатель дачного некоммерческого партнерства заключил с Департаментом земельных и имущественных отношений Приморского края договор аренды земельного участка в районе б. Лазурной в г. Владивостоке площадью более 126 тыс. квадратных метров, отметили в ведомстве.

В целях незаконной приватизации в свою пользу, близких родственников и знакомых он размежевал землю на 83 отдельных земельных участка. При юридическом сопровождении его знакомая предоставила в уполномоченные органы заведомо ложные сведения о наличии на земельных участках объектов недвижимости.

Указанные сведения послужили основанием для их выкупа без проведения торгов за 5% от кадастровой стоимости.

Размер причиненного муниципалитету ущерба составил более 26 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.

Кроме того, по искам прокурора города ранее все земельные участки были истребованы из незаконного владения, земля возвращена в муниципальную собственность.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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