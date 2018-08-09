«Как шашлык на шампур»: девушка пострадала в жесткой аварии

Госавтоинспекция проводит проверку по факту автоаварии, произошедшей на улице Калинина во Владивостоке, сообщают «Вести:Приморье».

В дежурную часть полка дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по г. Владивостоку поступило сообщение о том, что в районе дома № 275А по улице Калинина совершено дорожно-транспортное происшествие.

На место ДТП незамедлительно прибыл наряд дорожно-патрульной службы.

Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что 25-летний водитель Toyota Aqua, двигаясь со стороны Золотого моста в направлении острова Русского, совершил наезд на леерное ограждение. В результате ДТП пострадала 20-летняя пассажирка легкового автомобиля. Девушка доставлена в медицинское учреждение с ушибом бедра, отметили в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку.

Остальные участники дорожного движения не пострадали.

Стаж водителя иномарки составляет 1,5 года. К административной ответственности за нарушение ПДД в текущем году его не привлекали.

Проводится проверка. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства автоаварии.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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