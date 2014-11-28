Паровоз из трех автомобилей собирает пробку на Золотом мосту

ДТП случилось на Золотом мосту во Владивостоке, - сообщает "Вести: Приморье".

В аварию попали три автомобиля. По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.

Из-за аварии движение в сторону Некрасовской затруднено.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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