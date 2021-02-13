Сегодня, 11:15
800 приморцев устроили флешмоб в поддержку Президента Путина
Во Владивостоке активисты Общественно-спортивногом движения «Приморье за спорт» провели флешмоб в поддержку Президента Российской федерации Владимира Владимировича Путина, на которого в последнее время в сети Интернет вылилось немало неконструктивной критики. Участники развернули большой флаг России в знак солидарности с действующей властью, - сообщает "Вести: Приморье".
Всего поддержать Президента вышло около 800 человек.
Отметим, что все участники мероприятия соблюдали социальную дистанцию и иные ограничительные меры, направленные на недопущение распространения коронавирусной инфекции.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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