Вскрылись новые обстоятельства смерти мужчины, поскользнувшегося на льду во Владивостоке

Житель Владивостока стал очевидцем происшествия, в результате которого умер молодой человек, - сообщает "Вести: Приморье". Ранее сообщалось, что мужчина поскользнулся на льду и упал, после чего стало известно о его смерти. Очевидец утверждает, что перед тем, как упасть, молодой человек шатался.

"Я видел момент падения этого парня, который подскользнулся и потом, как стало известно, умер. Я живу рядом - ул. Русская, 25. И видел из окна. Он упал напротив дома 27. Он перед падением шатался. Такое ощущение. что либо ему стало плохо перед падением, либо был пьян. Сразу собрались люди. Скорая приехала примерно через полчаса", - сообщил очевидец на Whatsapp редакции "Вести: Приморье".

Напомним, по факту смерти мужчины, поскользнувшегося на льду, прокуратура Советского района г. Владивостока организовала проверку исполнения законодательства о благоустройстве и содержании городских территорий.

В ходе проверки прокуроры установят ответственных должностных лиц и оценят полноту и своевременность очистки тротуаров от снега и наледи.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Кроме того, по данному факту проводится доследственная проверка, в ходе которой будет установлена причина смерти мужчины. Ход и результаты проверки поставлены в прокуратуре района на контроль.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]