Необычные имена выбирают владивостокцы для своих детей

Тенденция давать детям необычные имена сохраняется во Владивостоке последние несколько лет. В городских отделах ЗАГС рассказали, какие редкие и интересные имена выбирали жители краевой столицы в 2020 году.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу мэрии, в прошлом году во Владивостоке появились на свет 6789 детей. При этом 113 семей стали счастливыми родителями двойняшек, а три семьи пополнились тройнями.

«В современное время тенденции выбора имени ребенка значительно изменились. Если в советский период чаще всего родители называли мальчиков Андрей, Виктор, Павел, Владимир, Александр, а девочек – Анастасия, Ольга, Виктория, Екатерина, то в последние годы выбор падает на необычные или редкие имена. Часто родители стали выбирать старославянские имена, а также зарубежные имена», - рассказывают в отделе ЗАГС по Ленинскому району.

Как отмечают сотрудники ЗАГСа, в прошлом году во Владивостоке появились мальчики с именами Демьян, Леон, Святозар, Ариан, Демид. Среди девочек необычными именами могут похвастаться Иванна, Юстина, Моника, Оливия, Ясна, Лея, Аврора, Николь, Лолита, Тейя и Даниэлла.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]