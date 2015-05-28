Новости Общество Экономика Происшествия
Сегодня, 14:35

«Все печально»: Тысячи приморцев столкнутся с массовым явлением в крае

«Все печально»: Тысячи приморцев столкнутся с массовым явлением в крае

С 1 января 2021 года отменен временный мораторий, введённый Правительством РФ на меры в отношении должников за коммунальные услуги, сообщают «Вести:Приморье».

Филиал ПАО «ДЭК» «Дальэнергосбыт» вновь приступили к крайней мере – введению ограничения подачи электроэнергии в квартиры и дома неплательщиков, проживающих в Приморье.

Важно отметить, что согласно Постановлению Правительства РФ от 2 апреля 2020 г. №424 на период до 1 января 2021 года за неуплату жилищно-коммунальных услуг приостанавливается только право требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Освобождение потребителей от своевременной и полной оплаты услуг ЖКХ на период пандемии не предусматривалось. Однако некоторые потребители коммунальных услуг, пользуясь введенным мораторием, не оплачивали потребленные коммунальные ресурсы, тем самым накопив внушительные суммы, отметили в ведомстве.

В январе «Дальэнергосбыт» направил уведомления в адрес 121 тысячи приморцев на общую сумму 104 млн рублей. В феврале и марте массовые ограничения подачи электроэнергии пройдут в г. Владивостоке и на других территориях филиала. В график на ограничение подачи энергоресурса включены адреса злостных неплательщиков, которые продолжают игнорировать требования закона, и не производят оплату задолженности за потребленную электрическую энергию.

«Дальэнергосбыт» напоминает, что согласно действующему законодательству, энергетики имеют право отключить электроэнергию, если потребитель не оплачивает счета более двух месяцев, исходя из норматива потребления. В таком случае ему направляется уведомление о наличии задолженности и предупреждение о вводе ограничения энергоснабжения. Если в течение 20 дней со дня уведомления клиент не предпринимает мер по погашению долга, то подача услуги ограничивается без повторного предупреждения. Для возобновления электроснабжения необходимо будет оплатить текущую задолженность за электроэнергию, а также пени за просрочку платежей и услугу по подключению к электропитанию.

В условиях пандемии Дальневосточная энергетическая компания сделала всё возможное, чтобы упростить процедуры передачи показаний приборов учета и оплаты квитанций. Клиентам были предложены соответствующие онлайн-сервисы. Кроме того, в энергокомпании всегда готовы рассмотреть возможность заключения соглашений о реструктуризации задолженности с индивидуальными графиками платежей.

Во избежание принятия мер, предусмотренных законодательством, необходимо оплатить имеющуюся задолженность.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, Утверждены новые тарифы: Электроэнергия подорожает в Приморье.

Правительство РФ утвердило базовый уровень цен на электрическую энергию в регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО) на уровне 5,49 рублей за киловатт-час (не включая налог на добавленную стоимость).

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. В распоряжении также утверждается размер надбавки к цене на мощность, поставляемую в ценовых зонах оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ) в целях выравнивания энерготарифов в ДФО до среднероссийского уровня. Ранее заместитель министра энергетики РФ Павел Сниккарс в ходе беседы с журналистами сообщил, что размер надбавки на 2021 год составит 38 млрд рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме