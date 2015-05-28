«Все печально»: Тысячи приморцев столкнутся с массовым явлением в крае

С 1 января 2021 года отменен временный мораторий, введённый Правительством РФ на меры в отношении должников за коммунальные услуги, сообщают «Вести:Приморье».

Филиал ПАО «ДЭК» «Дальэнергосбыт» вновь приступили к крайней мере – введению ограничения подачи электроэнергии в квартиры и дома неплательщиков, проживающих в Приморье.

Важно отметить, что согласно Постановлению Правительства РФ от 2 апреля 2020 г. №424 на период до 1 января 2021 года за неуплату жилищно-коммунальных услуг приостанавливается только право требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Освобождение потребителей от своевременной и полной оплаты услуг ЖКХ на период пандемии не предусматривалось. Однако некоторые потребители коммунальных услуг, пользуясь введенным мораторием, не оплачивали потребленные коммунальные ресурсы, тем самым накопив внушительные суммы, отметили в ведомстве.

В январе «Дальэнергосбыт» направил уведомления в адрес 121 тысячи приморцев на общую сумму 104 млн рублей. В феврале и марте массовые ограничения подачи электроэнергии пройдут в г. Владивостоке и на других территориях филиала. В график на ограничение подачи энергоресурса включены адреса злостных неплательщиков, которые продолжают игнорировать требования закона, и не производят оплату задолженности за потребленную электрическую энергию.

«Дальэнергосбыт» напоминает, что согласно действующему законодательству, энергетики имеют право отключить электроэнергию, если потребитель не оплачивает счета более двух месяцев, исходя из норматива потребления. В таком случае ему направляется уведомление о наличии задолженности и предупреждение о вводе ограничения энергоснабжения. Если в течение 20 дней со дня уведомления клиент не предпринимает мер по погашению долга, то подача услуги ограничивается без повторного предупреждения. Для возобновления электроснабжения необходимо будет оплатить текущую задолженность за электроэнергию, а также пени за просрочку платежей и услугу по подключению к электропитанию.

В условиях пандемии Дальневосточная энергетическая компания сделала всё возможное, чтобы упростить процедуры передачи показаний приборов учета и оплаты квитанций. Клиентам были предложены соответствующие онлайн-сервисы. Кроме того, в энергокомпании всегда готовы рассмотреть возможность заключения соглашений о реструктуризации задолженности с индивидуальными графиками платежей.

Во избежание принятия мер, предусмотренных законодательством, необходимо оплатить имеющуюся задолженность.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, Утверждены новые тарифы: Электроэнергия подорожает в Приморье.

Правительство РФ утвердило базовый уровень цен на электрическую энергию в регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО) на уровне 5,49 рублей за киловатт-час (не включая налог на добавленную стоимость).

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. В распоряжении также утверждается размер надбавки к цене на мощность, поставляемую в ценовых зонах оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ) в целях выравнивания энерготарифов в ДФО до среднероссийского уровня. Ранее заместитель министра энергетики РФ Павел Сниккарс в ходе беседы с журналистами сообщил, что размер надбавки на 2021 год составит 38 млрд рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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