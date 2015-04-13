Утверждены новые тарифы: Электроэнергия подорожает в Приморье

Правительство РФ утвердило базовый уровень цен на электрическую энергию в регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО) на уровне 5,49 рублей за киловатт-час (не включая налог на добавленную стоимость), сообщают «Вести:Приморье».

Соответствующее распоряжение опубликовано в четверг на официальном интернет-портале правовой информации. Об этом пишет ТАСС.

"Установить на 2021 год базовый уровень цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) для субъектов Российской федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, в размере 5 рублей 49 копеек за киловатт-час (без учета налога на добавленную стоимость)", - говорится в документе.

Напомним, в 2020 году тариф для дальневосточных регионов составлял 5 рублей за киловатт-час. Таким образом, базовый уровень тарифа увеличен на 9,8%.

В распоряжении также утверждается размер надбавки к цене на мощность, поставляемую в ценовых зонах оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ) в целях выравнивания энерготарифов в ДФО до среднероссийского уровня. Ранее заместитель министра энергетики РФ Павел Сниккарс в ходе беседы с журналистами сообщил, что размер надбавки на 2021 год составит 38 млрд рублей.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]