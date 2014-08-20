Последнее перед отставкой: Медведев подписал постановление на 127 млрд
Правительство России выделит 127 млрд рублей на строительство атомного ледокола нового поколения «Лидер». Соответствующее постановление № 11 от 15 января опубликовано на официальном портале правовой информации и стало одним из последних, подписанных Дмитрием Медведевым на посту премьер-министра, сообщает "Вести: Приморье".
Согласно документу, «Лидер» должен быть введен в эксплуатацию в 2027 году. Судно обеспечит круглогодичную навигацию по Северному морскому пути.
«Осуществить в 2020—2027 годах бюджетные инвестиции в строительство головного атомного ледокола проекта 10510 "Лидер"», — говорится в постановлении. Заказчиком строительства указана корпорация «Росатом», застройщиком выступит предприятие «Атомфлот».
Согласно документации, ледокол проекта 10510 составит мощность 120 МВт.
Напомним, ранее правительство РФ во главе с Медведевым подало в отставку. Это произошло сразу после того, как президент России Владимир Путин в ежегодном обращении к Федеральному собранию анонсировал правки в Конституции России
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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