За тяжкое преступление 15-летней давности задержали жителя Приморья

В Приморье сотрудники уголовного розыска раскрыли особо тяжкое преступление, совершенное 15 лет назад, сообщают «Вести:Приморье».

Сотрудники отдела по раскрытию преступлений против личности Управления уголовного розыска УМВД Приморья по подозрению в совершении особо тяжкого преступления прошлых лет задержали 44-летнего жителя Артема.

Летом 2005 года в городе Артеме по улице Лескова в одном из домов были обнаружены шесть тел с признаками насильственной смерти, включая двух несовершеннолетних в возрасте 10 и 12 лет. По данному факту Прокуратурой Приморского края было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 105 Уголовного Кодекса РФ (Убийство двух и более лиц), отметили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

В течение многих лет полицейские отрабатывали различные версии совершения преступления.

В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержан ранее неоднократно судимый житель Приморья.

Установлено, что 15 лет назад 21-летняя уроженка краевого центра приревновала своего сожителя к одной из погибших. В ходе конфликта фигуранты нанесли ей колото-резаные раны, от которых женщина скончалась. Затем, с целью сокрытия преступления, мужчина совершил убийство пятерых свидетелей, находящихся в тот вечер в доме.

В настоящий момент злоумышленник заключен под стражу. Гражданин дал признательные показания.

Его соучастница, приговоренная в 2014 году к 14 годам лишения свободы за совершение другого убийства, находится в пенитенциарном учреждении. Расследование уголовного дела ведёт СУ СК России по Приморскому краю.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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