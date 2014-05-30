Уровень развития конкуренции в Приморье оценили предприниматели

Итоги работы по развитию конкуренции в Приморском крае в 2020 году обсудили участники заседания совета по развитию малого и среднего предпринимательства. В министерстве экономического развития региона прокомментировали итоги обсуждения: несмотря на объективные сложности, вызванные противоэпидемическими ограничениями, развитие конкуренции в Приморье сохраняется на достаточно высоком уровне, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

Позапрошлый, 2019 год, стал для региона прорывным в вопросе развития конкуренции. Приморский край занял второе место среди субъектов Дальневосточного федерального округа и 15 место среди субъектов Российской Федерации, улучшив позиции сразу на 36 пунктов.

«Специфика составления рейтинга регионов в этой области такова, что позиции в федеральном рейтинге по итогам прошедшего года становятся известны только в конце следующего. Поэтому нашу новую позицию в рейтинге узнаем только осенью 2021 года», – пояснили в ведомстве.

В 2019 году в Приморском крае были определены 35 товарных рынков, на которых ведется работа по содействию развитии конкуренции, разработаны соответствующие дорожные карты.

По итогам 2020 года по 31 товарному рынку достигнуты ключевые показатели, по шести из них – перевыполнены. По четырем рынкам показатели не достигнуты – на рынке услуг среднего профессионального образования, рынке услуг детского отдыха и оздоровления, рынке медицинских услуг и рынке услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами.

«Очевидно, что в условиях эпидемии коронавирусной инфекции значительно возросла доля государства на рынках медицинских услуг и розничной торговли лекарствами, что касается организации детского отдыха, то активность на этом рынке тоже была ограничена по понятным всем причинам», – объяснили в минэкономразвития Приморья.

Результаты опросов общественного мнения показали, что большинство потребителей удовлетворены качеством и доступностью товаров работ и услуг в крае, но не удовлетворены уровнем цен.

Большая часть субъектов предпринимательской деятельности удовлетворены деятельностью органов власти в Приморье в направлении развития конкуренции.

«69% опрошенных указали на отсутствие административных барьеров или отметили, что они легко преодолимы. Более половины опрошенных не сталкивались с дискриминационными условиями доступа на товарный рынок Приморского края. Как и в 2019 году многие респонденты считают главным административным барьером высокие налоги», – уточнили в минэкономразвития.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]