Приморский край вошел в ТОП регионов России по развитию конкуренции

Минэкономразвития России подвело итоги внедрения регионами Стандарта конкуренции за 2019 год. Приморский край вошел в список 15 регионов-лидеров по стране и второе место среди дальневосточных субъектов. За год Приморье улучшило свои позиции в рейтинге на 36 пунктов, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Как отметили в министерстве экономического развития Приморского края, в рамках данной работы до конца года необходимо было определить товарные рынки, на которых планируется развивать конкуренцию, рассчитать ключевые показатели развития конкуренции, сформировать, согласовать с ФАС России и утвердить дорожную карту по содействию развитию конкуренции, а также реализовать соответствующую работу на муниципальном уровне.

Цель внедрения этого стандарта – развивать здоровую конкуренцию на товарных рынках. Реализация стандарта развития конкуренции в Приморье в прошлом году превысила 85%. Если в 2018 году в регионе было определено 12 товарных рынков, на которых реализовывались мероприятия по содействию развитию конкуренции, то в 2019 году их стало уже 35.

«Вся работа по реализации стандарта направлена на создание и развитие единообразного и системного и подхода к развитию в регионе конкуренции между компаниями в разных отраслях экономики. Здоровая конкуренция позволит обеспечить рост удовлетворенности потребителей качеством товаров, производимых и реализуемых в Приморье», – заявила министр экономического развития Приморья Наталья Набойченко.

Рейтинг регионов рассчитывается на основании двух основных показателей: реализация составляющих стандарта и достижение установленных целевых значений.

Отметим, что российские регионы осуществляют реализацию положений стандарта развития конкуренции с 2015 года. Итоги рейтинга ежегодно подводит межведомственная рабочая группа, в которую входят представители Минэкономразвития России, ФАС России, Банка России, Центра развития конкурентной политики и государственного заказа РАНХиГС.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]