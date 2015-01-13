Информация о состоянии аварийности дома станет доступна покупателям недвижимости

Покупатели недвижимости смогут узнать, является ли аварийным дом, в котором они планируют приобрести квартиру, сообщают «Вести:Приморье». Об этом на официальном сайте пишет депутат Госдумы Виктор Пинский.

Информация о том, является ли жилье аварийным и непригодным для проживания, появится в общедоступной справке ЕГРН. Соответствующий законопроект готовится к рассмотрению в Госдуме. Вчера его уже одобрил думский Комитет по Госстроительству и законодательству и рекомендовал к принятию в первом чтении.

Как сообщил депутат Госдумы Виктор Пинский, законопроект призван защитить права покупателей жилья в многоквартирных домах:

«Сегодня информацию о том, что дом - аварийный, сложно получить. Продавец жилья ее часто скрывает, чтобы выгоднее продать квартиру. Покупатель в итоге вместо улучшения своих условий, рискует получить проблемную недвижимость. На официальный запрос в органы власти сейчас может уйти месяц и больше. Наша задача - защитить людей. Мы хотим, чтобы эта информация отображалась в общедоступной выписке ЕГРН. И чтобы из этой же выписки было видно, является ли жилье пригодным для проживания», - сказал Виктор Пинский.

После принятия закона органы власти, принявшие решение об аварийности многоквартирного дома, будут обязаны направлять эту информацию в Росреестр. Норма будет распространяться и на иные виды жилых помещений, предусмотренные Жилищным кодексом, например, на муниципальный и частный жилой фонд.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]