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Новый закон с 1 февраля коснется владельцев квартир

Новый закон с 1 февраля коснется владельцев квартир

Источник фото: pixabay.com

В Росреесте появится информация о признании жилого дома аварийным и подлежащим сносу. Она будет доступна всем желающим, сообщают «Вести:Приморье».

1 февраля комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности планирует поддержать законопроект, обязывающий местных чиновников публиковать такие данные.

»<…> кабмин принял решение поддержать законопроект «О внесении изменений в федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости». Документом предлагается создать механизм информирования граждан об аварийном состоянии многоквартирных домов», — пишет газета «Известия» со ссылкой на собственный источник в правительственной комиссии. Это означает, что власти регионов обяжут информировать россиян об аварийности домов, резюмирует издание.

Это нужно для того, чтобы перед покупкой квартиры люди могли выяснить, подлежит ли здание сносу или нет. Сейчас это покупатели без помощи хозяина жилплощади узнать не могут, цитирует газета главу комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галину Хованскую.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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