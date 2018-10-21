Житель Приморья стал очевидцем погони полиции за «харьком»

Житель Приморья стал очевидцем погони сотрудников полиции за автомобилем Toyota Harrier, сообщают «Вести:Приморье».

По словам мужчины, подростки решили просто покататься, никак не ожидая, что попадут на глаза полицейских. Малолетки после «покатушек», скорее всего, просто решили бросить машину. Все произошедшее случилось в Спасске-Дальнем.

Однако в данном случае, разговор должен будет продолжиться в отделе полиции.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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